وزير النفط يستقبل رئيس شركة مداد للطاقة السعودية لبحث فرص التعاون

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبدالصادق، عبدالإله العيبان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مداد للطاقة السعودية، والوفد المرافق له، في لقاء تناول تعزيز التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة الليبي.

ورحّب الوزير بالزيارة، مؤكدًا تقديره لاهتمام الشركة بالاستثمار في ليبيا، ومشدّدًا على أهمية عودة الشركات العالمية للعمل في السوق الليبي بعد نجاح عدد من الشركات الكبرى في استئناف نشاطها.

وخلال اللقاء، تم بحث فرص التعاون في مشروعات التكرير والتسويق، بالإضافة إلى استكشاف الموارد غير التقليدية، مع التركيز على دعم مشاريع استراتيجية تساهم في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز مسار التنمية المستدامة في البلاد.

من جهته، استعرض العيبان خبرات شركة مداد ونجاحاتها السابقة، مؤكّدًا استعداد الشركة لنقل خبراتها والمساهمة بشكل فعال في المشاريع الليبية المستقبلية.

وشهد اللقاء أجواء إيجابية، حيث أعربت شركة مداد للطاقة عن رغبتها القوية في توسيع التعاون مع وزارة النفط والغاز، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية الاقتصادية لليبيا.