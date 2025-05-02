وزير النفط يشارك بـ«قمة الموارد الطبيعية» في إسطنبول

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق، في فعاليات قمة الموارد الطبيعية التي انعقدت في مدينة إسطنبول.

وخلال حلقة نقاش أدارها وزير الطاقة التركي، وشارك فيها عدد من وزراء الطاقة والموارد الطبيعية، استعرض الوزير فرص الاستثمار في ليبيا، وأهداف الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط لرفع القدرة الإنتاجية، وتوسيع أنشطة الاستكشاف لتعزيز الاحتياطي.

كما تناول ما تم إنجازه في جولة العطاء العام التي أطلقتها المؤسسة في بداية شهر مارس، والجولات الترويجية التي أقيمت في مدينتي هيوستن ولندن، والتي اختُتمت في إسطنبول.

ودعا الوزير الشركات الكبرى إلى التقديم والاستثمار الآمن في قطاع النفط الليبي، ونقل التكنولوجيا الحديثة لرفع معدلات الإنتاج، واستعاضة الاحتياطيات المنتجة من النفط والغاز، إضافة إلى العمل على تعزيز القدرة التكريرية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحروقات والمنتجات النفطية، إلى جانب الاستثمار في الطاقات المتجددة للمساهمة في توليد الكهرباء، ما يسهم في توفير كميات أكبر من الغاز للتصدير إلى الأسواق العالمية.