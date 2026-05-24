وزير النفط يشارك بمباحثات دولية حول استقرار «أسواق الطاقة»

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خليفة عبد الصادق، على رأس وفد وزارة النفط والغاز، في أعمال قمة إسطنبول للموارد الطبيعية (INRES 2026)، التي انعقدت بمدينة إسطنبول التركية بتاريخ 22 مايو 2026، بمشاركة وزراء ومسؤولين من عدة دول.

وناقشت القمة عدداً من الملفات المتعلقة بقطاع الطاقة والموارد الطبيعية، من أبرزها أمن الطاقة والمعادن الحيوية والتحديات الجيوسياسية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات الطاقة والاستثمار.

وشهدت القمة مشاركة ممثلين عن ليبيا وتركيا وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا ومولدوفا ونيجيريا والصومال، حيث أكد المشاركون أهمية تطوير الشراكات الإقليمية وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.

كما انضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجلسة الثانية للقمة، مؤكدًا في كلمته الافتتاحية أهمية القمة كمنصة للحوار والتعاون والشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة والموارد الطبيعية، بما يعزز دور تركيا في النظام العالمي للطاقة.