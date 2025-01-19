وزير النفط يكشف حجم الاستثمارات المطلوبة لزيادة الإنتاج

قال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية، خليفة عبد الصادق، إن “البلاد بحاجة لما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا”.



وأضاف عبد الصادق، لوكالة رويترز، أنه “من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على جولة عطاءات جديدة قبل نهاية يناير”.

وقال عبد الصادق: “إن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على النفط، إذ يمثل أكثر من 95 بالمئة من ناتجه الاقتصادي مضيفا “هناك زخم في إعادة بناء وهذا لا يتأتى إلا بزيادة الانتاج”، مضيفا “إن الهدف ليس فقط الوصول إلى 1.6 مليون برميل يوميا ولكن زيادته إلى مليوني برميل”.

هذا “ووفقا للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، بلغ إنتاج النفط 1.413 مليون برميل يوميا”.

وقال عبد الصادق، على هامش قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، “إن جولة العطاءات ستشمل ثلاثة أحواض ونحو 15 إلى 21 قطعة”، وأضاف: “سوف تكون في كل الأحواض الرسوبية في ليبيا، حوض سرت، حوض مرزق، حوض غدامس. المناطق البحرية. تقريبا في كل مكان”.