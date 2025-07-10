وزير النفط يلتقي الأمين العام لـ«منظمة أوابك» في فيينا

عقد خليفة رجب عبدالصادق، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا ثنائيًا مع جمال اللوغاني، الأمين العام لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك)، يوم الأربعاء 9 يوليو 2025، على هامش الندوة العالمية التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للغاز “أوبك” في فيينا.

وناقش الاجتماع المشاريع والمبادرات التي أطلقتها أوابك، معبّرًا عن تقديره للتطور الملحوظ في أداء المنظمة وجهودها في تعزيز العمل العربي المشترك في قطاع الطاقة.

وأكد الوزير على أهمية استثمار ليبيا لعضويتها المؤسسة في أوابك من خلال الاستفادة من البرامج الفنية والاقتصادية التي تقدمها المنظمة، لدعم تطوير قطاع النفط والغاز ومواكبة التحولات الإقليمية والدولية.

وجاء الاجتماع ضمن جهود وزارة النفط والغاز لتوسيع التعاون مع المنظمات الإقليمية المتخصصة في الطاقة وتعزيز دور ليبيا في سوق الطاقة العالمي.