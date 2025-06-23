وزير النفط يلتقي السفير الإيراني لبحث تعزيز التعاون بمجالات الطاقة

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى ليبيا، في لقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، والتحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز في ظل المستجدات الإقليمية.

وتطرق اللقاء إلى فرص الشراكة في مجالات النفط والغاز، والطاقات المتجددة، والتصنيع في قطاع البتروكيماويات، بما يعزز القيمة المضافة للموارد الطبيعية ويدعم التنمية المستدامة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية وزارة النفط والغاز لتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز قدراته التنافسية.