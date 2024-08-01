وزير النفط يلتقي السفير القطري لدى ليبيا

استقبل وزير النفط والغاز المكلف في حكومة الوحدة الوطنية خليفة عبدالصادق، السفير القطري لدى ليبيا خالد بن زايد الدويسي.

وناقش اللقاء “إعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في المجالات المختلفة بقطاع النفط والغاز”.

وتطرق الوزير “إلى تطوير قطاع النفط والغاز ورؤية الوزارة في هذا الشأن”، مؤكدا على “أواصر الأخوة بين ليبيا وقطر، وأهمية الشركات العالمية ذات الخبرة للمساهمة في تطوير واستكشاف المناطق البرية والبحرية التي لم تستكشف بعد، وإمكانية استفادة البلدين من تطوير الكوادر وتبادل الخبرة في مجال قطاع النفط والغاز”.

وأفاد السفير “بأنه يحمل معه توجيهات من دولة قطر لفتح أبواب التعاون في جميع المجالات وكل من شأنه أن يساعد في دعم التنمية والاستقرار للشعب الليبي الشقيق”.

هذا وحضر اللقاء مدير عام الشؤون الفنية ومدير عام التخطيط والمتابعة بوزارة النفط والغاز.

وزير النفط يناقش مع السفير القطري لدى ليبيا التعاون في قطاع النفط والغاز طرابلس | 31 يوليو 2024 استقبل معالي وزير… تم النشر بواسطة ‏وزارة النفط والغاز – Ministry of Oil & Gas‏ في الأربعاء، ٣١ يوليو ٢٠٢٤