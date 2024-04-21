وزير النفط يلتقي مسؤول الأمن القومي لمنطقة شمال أفريقيا

استقبل لوك رينولدز مسؤول الأمن القومي لمنطقة شمال أفريقيا، وزير النفط والغاز الليبي المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، خليفة عبد الصادق، والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان، “ملف الطاقة في ظل التحديات الجيوسياسية في المنطقة وآثارها على إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق العالمية”.

كما تم خلال الاجتماع، “عرض خطط الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة معدلات إنتاجها للنفط والغاز والسبل للرفع من مستوى التعاون المشترك وعودة الشركات الأمريكية الكبرى في هذا القطاع”.

يذكر أن الاجتماع تمّ في مقر البيت الابيض في العاصمة الامريكية واشنطن.