وزير النفط يلتقي نظيره العراقي على هامش منتدى بغداد للطاقة

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، خليفة رجب عبد الصادق، اليوم 6 سبتمبر 2025، اجتماعًا ثنائيًا مع وزير النفط العراقي، السيد حيان عبد الغني، خلال فعاليات منتدى بغداد للطاقة 2025.

وركز اللقاء على استعراض فرص التعاون المشترك بين البلدين في قطاع النفط والغاز، وتبادل الخبرات في مجالات الإنتاج وآليات التعاقد وإبرام الاتفاقيات.

كما تم مناقشة التجارب الناجحة في العراق لتقليل حرق الغاز، وسبل الاستفادة منها في المشاريع الليبية الجارية.

وتطرق الجانبان أيضًا إلى موضوع كفاءة الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد، مع تعزيز الخبرات المتبادلة لتحقيق استدامة القطاع النفطي.

وأكد الوزيران في ختام الاجتماع على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والعراق، وحرصهما على تطوير التعاون ليخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.