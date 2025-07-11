وزير النفط يلتقي وفداً دولياً لبحث فرص تطوير البنية التحتية

عقد خليفة رجب عبدالصادق، وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من شركة Chevron العالمية على هامش مشاركته في أعمال الندوة العالمية التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وضم وفد Chevron مدير إدارة الاستكشاف والإنتاج جو كوش، وMamadou Beye، نائب الرئيس الإقليمي للعلاقات المؤسسية، وJane Curtis، رئيسة الشؤون الإقليمية لمنطقة البحر المتوسط وشمال إفريقيا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة فرص دخول Chevron إلى السوق الليبي، متماشياً مع التحسن المستمر في البيئة الاستثمارية وعودة عدد من الشركات الدولية الكبرى إلى العمل في ليبيا، كما استعرض الطرفان الخطوات الممكنة للتعاون في دعم أهداف وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط، من أجل رفع معدلات الإنتاج وتطوير البنية التحتية في القطاع.

ومثل الجانب الليبي في الاجتماع مصطفى بن عيسى، محافظ ليبيا لدى منظمة أوبك، وحسين صافار، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لشؤون الحفر والتحول الرقمي، ويوسف الشتوي، مدير إدارة المعلومات الفنية، وعبد المنعم بطيخ، مدير إدارة الاستكشاف، وعبد الناصر بن زيتون، رئيس فريق الإعداد لجولة العطاء العام لسنة 2024.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سعي وزارة النفط والغاز لتعزيز شراكاتها مع كبرى الشركات العالمية، بهدف تطوير القطاع، وخلق فرص استثمارية مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة ليبيا كمزود موثوق للطاقة في الأسواق العالمية.

وزير النفط والغاز الليبي يعقد اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع من شركة OMV النمساوية على هامش الندوة العالمية لأوبك

عقد الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من شركة OMV النمساوية، وذلك على هامش مشاركته في الندوة العالمية التاسعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).

وضم وفد OMV كلا من بيريسلاف غاشو، النائب التنفيذي للرئيس، ونيناد كوسوروك، النائب الأول للرئيس، وغيلبرت روكشيو، النائب الأول للرئيس، ومن الجانب الليبي، شارك الوزير إلى جانب وفد من المؤسسة الوطنية للنفط، يضم كلًا من حسين، عضو مجلس الإدارة للحفر والتحول الرقمي، ويوسف الشتوي، مدير إدارة المعلومات الفنية، وعبد المنعم بطيخ، مدير إدارة الاستكشاف، بالإضافة إلى السيد مصطفى بن عيسى، محافظ ليبيا لدى أوبك، ممثلًا لوزارة النفط والغاز.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تطورات أعمال شركة OMV في ليبيا، مع التأكيد على حرص الطرفين على توسيع التعاون في مشاريع الغاز الطبيعي، مستفيدين من الإمكانات الواعدة التي تتمتع بها ليبيا ودورها الاستراتيجي في تعزيز أمن الطاقة العالمي، وخاصة في السوق الأوروبية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة النفط والغاز الليبية لتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، ودعم توجه الدولة نحو زيادة إنتاج النفط والغاز، وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.