وزير النفط يُرحب بعودة عمل السفارة المالطية في ليبيا

رحب وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المهندس محمد عون، بعودة نشاط السفارة المالطية في ليبيا، ودورها المحوري المرتقب في تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين ‏البلدين.

وأشاد الوزير خلال استقباله أمس الأحد، سفير دولة مالطا تشارلز صليبا، بمقر الوزارة في طرابلس، بجهود السفارة لإعادة فتح قسم التأشيرات للطلبة وللعلاج ولرجال الأعمال، كمرحلة أولى للتعاون المشترك مع حكومة الوحدة الوطنية.

‏من جانبه أكد السفير المالطي حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات، ولا سيما في مجال ‏النفط والغاز.