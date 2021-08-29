وزير النفط يُوقف «صنع الله» عن العمل ويُحيله إلى التحقيق

أوقف وزير النفط والغاز محمد عون، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن العمل إلى حين التحقيق معه فيما نسب إليه من مخالفات، وكلف جاد الله العوكلي بمهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب كتاب وجهه الوزير إلى رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، فإن الإيقاف جاء بسبب مخالفات صنع الله وقيامه بمهمات سفر خارجية بدون إذن مسبق من الوزير أو موافقته، بالإضافة إلى قيامه بعرقلة جاد الله العوكلي من مباشرة مهامه المسندة إليه كرئيس مكلف لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

ووجه محمد عون، خطابا في 24 أغسطس الجري، إلى جادالله حمد العوكلي، عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، للصناعات النفطية والتخطيط والاتصالات والحاسب الآلي، طالبه فيه بتولي مهام رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله اعتبارا من تاريخ الخطاب، نظرا لغياب الأخير عن العمل.

ورد جاد الله على خطاب وزير النفط، مؤكدا أنه لم يتمكن من تنفيذ التكليف بناء على أوامر مصطفى صنع الله.

من جهتها، طالبت النقابة العامة للنفط والغاز، باستمرار تكليف وزير النفط لجاد الله العوكلي، بالمهام الوطنية كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، والعمل على إيقاف رئيسها الحالي مصطفى صنع الله احتياطياً.

وقالت النقابة في بيان لها إن “صنع الله” تسبب في ارتباك اداري وعبث بقطاع النفط من خلال التجاهل المتعمد للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل في قطاع النفط الليبي.

وبحسب البيان، فإن عدم المرونة في الاستمرار في التمسك بالموقف وإلقاء الروح الوطنية خلف ظهره ، بدعوى أنه مدعوم من جهات خارجية ، ألقى بظلاله على عمليات الإنتاج والتصدير وضياع حقوق عمال النفط و تدني مستوى الخدمات الصحية والغذائية وكذلك الإسكان في المنشآت النفطية.