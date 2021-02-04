وزير بريطاني يكشف عدد سلالات كورونا والرقم «مفزع»

الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة ناظم الزهاوي، كشف اليوم الخميس، عن عدد السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد في العالم.

صرح الوزير البريطاني لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، قائلا: إن هناك حاليا نحو 4 آلاف سلالة متحورة من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض “كورونا المستجد”، في أنحاء العالم.

وأشار إلى أن “هذا دفع جميع منتجي اللقاحات في العالم، بما في ذلك فايزر وأسترازينيكا، إلى تحسين لقاحاتهم من أجل مكافحة الفيروس بصورة أكثر فعالية”

وقال الزهاوي: “من غير المرجح بشدة ألا يكون اللقاح الحالي فعالا مع السلالات المتحورة، سواء في مقاطعة كنت أو مع سلالات أخرى، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالأعراض الشديدة والعلاج في المستشفيات”.

وأضاف: “تبحث جميع الشركات المصنعة للقاحات “فايزر- بيونتك” و”مودرنا” و”أكسفورد أسترازينيكا”، وغيرها كيفية تحسين لقاحاتها، للتأكد من أننا جاهزون لأي سلالة.. هناك حوالي 4 آلاف نوع مختلف من الفيروس حول العالم حاليا”.

والطفرات سمة أساسية لمعظم أنواع الفيروسات المعروفة، مما قد يؤدي إلى إنتاج سلالات جديدة ربما تحمل خصائص مختلفة عن الفيروس الأصلي.

وفي حالة فيروس كورونا المستجد على وجه الخصوص، تثير الطفرات قلق العلماء من تأثيرها المحتمل على فعالية اللقاحات المعروفة، التي بدأ عدد كبير من دول العالم الاعتماد عليها مؤخرا.