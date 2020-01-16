وزير خارجية ألمانيا: حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار

ألمانيا كانت تتفاوض منذ أشهر لبدء محادثات سلام من أجل ليبيا. [أ ف ب]

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، إن خليفة حفتر ملتزم بوقف إطلاق النار في البلاد.

ونقل تلفزيون “إن تي في” الألماني عن ماس قوله، بعد الاجتماع مع حفتر في الرجمة، إنه تعهد بالالتزام بوقف إطلاق النار بغض النظر عن حقيقة أنه لم يوقع على اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو هذا الأسبوع.

هذا وأفادت وزارة الخارجية الألمانية، في وقت سابق، بزيارة الوزير هايكو ماس الخميس، إلى بنغازي لإجراء محادثات مع حفتر قبل ثلاثة أيام من قمة برلين.

وقال ماس في تصريحات صحفية، إنه لا يمكن حسم الصراع الليبي عسكريا لصالح أي طرف، وإن مؤتمر برلين سيمهد الطريق لعملية سياسية ومفاوضات داخل ليبيا لما بعد الحرب، تحت رعاية المبعوث الأممي غسان سلامة.

وأشار ماس إلى أن بلاده كانت تتفاوض منذ أشهر لبدء محادثات سلام من أجل ليبيا لوقف تدفق الأسلحة والمقاتلين من الخارج، وقال إنه من أجل التوصل إلى اتفاق دعت ألمانيا جميع اللاعبين الدوليين إلى طاولة المفاوضات.

هذا وأعلنت ألمانيا، الثلاثاء، الدول المشاركة في المؤتمر الذي دعت له في برلين حول ليبيا، المقرر عقده في 19 يناير الجاري.

وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وخليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة الألمانية إن برلين دعت رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وخليفة حفتر، وممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وتركيا ومصر والصين وإيطاليا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان للحكومة:

قررت المستشارة أنغيلا ميركل بالاتفاق مع الأمين العام للأمم المتحدة توجيه الدعوة للمشاركة في المؤتمر المعني بليبيا في برلين على مستوى رؤساء حكومات ودول.

وبحسب الحكومة الألمانية، ستشارك الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وإيطاليا ومصر والجزائر والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ولكن لم يتم تحديد على أي مستوى سيتم تمثيل الدول المُدرجة.

وأضاف البيان: