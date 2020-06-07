وزير خارجية ألمانيا يقول علاقاتنا مع الولايات المتحدة معقدة

كشف وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، بأن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة”معقدة” وأبدى أسفه من عملية سحب الكثير من الجنود الأمريكيين من ألمانيا.

وقال ماس : “إذا كان الأمر يتعلق بسحب جزء من القوات الأمريكية فقد تم إبلاغنا بذلك، ونقدر التعاون الذي تم التوصل إليه مع القوات الأمريكية على مدى عشرات السنين، إنه في صالح البلدين”.

واعترف ماس بوجود مشكلات في علاقة ألمانيا مع الولايات المتحدة قائلا “إننا شركاء في التحالف عبر الأطلسي. ولكنها علاقة معقدة”.

ونقلاُ عن مسؤول أمريكي قوله: “إن الرئيس دونالد ترامب أمر الجيش بسحب 9500 جندي من ألمانيا”.