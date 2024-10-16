وزير خارجية إيران في جولة إلى الأردن ومصر وتركيا



وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على رأس وفد دبلوماسي رفيع إلى العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم الأربعاء في إطار جولة إقليمية تشمل مصر وتركيا أيضا.

وسيجتمع عراقجي في هذه الزيارة مع كبار المسؤولين الأردنيين ويجري معهم مباحثات حول “القضايا الإقليمية ووقف الجرائم الإسرائيلية” وفق ما أفاد به الإعلام الإيراني.

وکتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي في صفحته على منصة “إكس” “سيتوجه عراقجي أيضا إلى مصر وتركيا في إطار جولته الاقليمية وإجراء مشاورات تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني”.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد قام خلال الأيام الأخيرة بجولة قادته إلى كل من لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وسلطنة عمان لإجراء مشاورات دبلوماسية حول مستجدات الساحة في غزة و لبنان وبذل جهود لوقف العدوان الإسرائيلي ضد لبنان وغزة.

في سياق متصل، أكد عراقجي في اتصال بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن “إيران مستعدة للرد بشكل قوي على أي “مغامرة إسرائيلية”.

وأضاف عراقجي أن “إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية أي تزايد لانعدام الأمن في المنطقة”.

وأشار أن “على الأمم المتحدة استخدام إمكاناتها كافة لوقف الجرائم الإسرائيلية في غزة ولبنان”.

ويأتي ذلك وسط توقعات بأن إسرائيل ستنفذ قريبا ضربة للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أمس إنه تم التوصل إلى توافق كامل على طريقة وتوقيت وقوة الرد على هجوم إيران خلال المشاورات الأمنية. وأضافت أن خطة ضرب إيران تنتظر موافقة المجلس الوزاري المصغر لتنفيذها.