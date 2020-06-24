وزير الخارجية الإيطالي يصل إلى طرابلس في زيارة خاطفة

وصل صباح اليوم الأربعاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى العاصمة طرابلس، لعقد لقاء مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني.

ووفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية، سيجتمع الوزير دي مايو في طرابلس، مع كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ووزيري الخارجية محمد طاهر سيالة والداخلية فتحي باشاغا.

وبحسب الوكالة، يستبعد أن تشمل “مهمة الوزير الخاطفة” ، زيارة مدينة بنغازي، شرقي البلاد.

وتأتي الزيارة بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرار بعقد إجتماع طارئ لمجلس وزراء جامعة الدول العربية بشأن الازمة الليبية.

يُشار إلى أن قرار تأجيل الاجتماع من أجل استكمال الترتيبات التقنية لضمان مشاركة الوزراء ورؤساء الوفود، وفقاً لوسائل إعلامية مصرية.