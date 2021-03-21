وزير خارجية إيطاليا يصل العاصمة طرابلس

أفادت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، بوصول وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إلى العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، في أول زيارة لمسؤول أوروبي رفيع إلى ليبيا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وبحث وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مستجدات الشأن الليبي، وعددا من القضايا المشتركة بين البلدين، مقدما له التهاني بمناسبة مباشرة مهامه.

جاء ذلك بعد وصول دي مايو إلى العاصمة الليبية طرابلس، صباح الأحد، في زيارة غير معلنة، تعد هي الأولى بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية.

بدوره صرح الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، لوكالة “نوفا” الإيطالية، بأنه لن يكون هناك مؤتمر صحفي بعد اللقاء الذي جمع الجانبين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لوكالة “نوفا”، إنه المقرر أن يلتقي دي مايو بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، لينتقل بعد ذلك للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.