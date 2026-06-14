وزير خارجية التوغو: ندعم جهود ليبيا داخل الاتحاد الإفريقي

استقبل وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية، راشد أبوغفة، صباح اليوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026، وزير خارجية التوغو، روبرت دوسي، والوفد المرافق له، في لقاء رسمي جرى بمكتبه في طرابلس، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

وبحسب ما جرى خلال اللقاء، رحّب وزير المالية بالوفد التوغولي، متمنيا نجاح الزيارة، ومؤكدا أهمية تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة بين ليبيا والتوغو.

وتصدر اللقاء ملف تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء، حيث شدد الوزير الليبي على عزم بلاده إعادة تنشيط هذا التكتل داخل إطار الاتحاد الإفريقي، مع الإشارة إلى التوجه لإعادة افتتاح مقر التجمع في العاصمة طرابلس، في خطوة تهدف إلى استعادة دوره الإقليمي في القارة الإفريقية.

ودعا أبوغفة دولة التوغو إلى دعم هذا التوجه، بما يسهم في توحيد رؤية دول التجمع وتعزيز حضوره في القرارات الإفريقية المصيرية، مؤكدا أن ليبيا تسعى لاستعادة دورها المحوري داخل القارة.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه التوغو عبر الاتحاد الإفريقي في دعم جهود ليبيا الرامية إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق التعاون الثنائي، شدد وزير المالية على ضرورة توطيد العلاقات بين البلدين، والحث على تسريع عقد لقاءات مشتركة لبحث عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف شركة “لايكو” التوغولية، إضافة إلى قضية مساهمة المصرف الليبي الخارجي في فرعه بالتوغو، بما يحقق التوازن والمصالح المشتركة للطرفين.

من جانبه، أعرب وزير خارجية التوغو عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بمستوى النقاشات التي جرت خلال اللقاء، ومؤكدا حرص بلاده على إيجاد حلول عملية وسريعة للملفات المطروحة.

كما أكد المسؤول التوغولي دعم بلاده لتوجه ليبيا نحو تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء، والعمل على إعادة دوره الفاعل داخل منظومة الاتحاد الإفريقي، بما يعزز التعاون القاري ويخدم الاستقرار في إفريقيا.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز العلاقات الثنائية ويدفع نحو حلول توافقية للملفات الاقتصادية والسياسية المشتركة.