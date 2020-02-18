وزير خارجية الجزائر يلتقي نظيره محمد سيالة في طرابلس

يجري مباحات حول الأوضاع في ليبيا [انترنت]

وصل وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس،لإجراء مباحثات جديدة حول الوضع في ليبيا.

وكان في استقبال بوقادوم فور وصوله إلى مطار معيتيقة، وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة.

وكان وزير خارجية الجزائر، قد أجرى زيارة إلى بنغازي في الخامس من الشهر الجاري، حيث التقى المشير خليفة حفتر، في مقر القيادة بالرجمة، كما التقى خلال زيارته إلى بنغازي رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، ووزير الخارجية بالحكومة عبدالهادي الحويج.

وكان بوقدوم جدد التأكيد خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة الدولية في ميونيخ لمتابعة مؤتمر برلين، على استعداد الجزائر الكامل لمرافقة الليبيين في مسار الحوار والتسوية السياسية مع الحفاظ على مسافة واحدة مع جميع الأطراف وبنفس مستوى الصراحة والثقة.

وتؤكد الجزائر على ضرورة تسوية الأزمة الليبية سياسيا، وعلى قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم من دون أي تدخل خارجي.

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