وزير خارجية السعودية يُؤكد دعم بلاده للسلام في اليمن وليبيا

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن بلاده تدعم تحقيق السلام في اليمن وليبيا، محذرا في الوقت ذاته من التدخلات الإيرانية بالمنطقة.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، في موسكو.

وأوضح بن فرحان، أن “المملكة تدعم الاستقرار والحل السلمي في ليبيا، والتوصل لحل في اليمن عن طريق الحوار.. لكن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تعطل السلام”.

وتابع: “بحثنا أمن الخليج وشرحت للجانب الروسي أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة.. ينبغي تكاتف الجهود لمنع تلك النشاطات المزعزعة للأمن والاستقرار”.

بدوره، أكد لافروف أن بلاده تؤيد عملية سلام شاملة في ليبيا بمشاركة جميع الأطراف، كما تدعو إلى تحديد الجهة المسؤولة عن تفجير مطار عدن في اليمن.

وفي وقت سابق الخميس، عقد لافروف وبن فرحان، جلسة مباحثات في موسكو، على هامش زيارة رسمية يجريها الأخير لروسيا، بهدف تعزيز التنسيق المشترك والعلاقات الثنائية، وفق بيان للخارجية السعودية.