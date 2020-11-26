وزير خارجية العراق يُوضح مسألة التطبيع مع إسرائيل

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بأنه لم تعرض على بلاده مسألة التطبيع مع إسرائيل، منوها بأن العراق مؤيد للقضية الفلسطينية، ويدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: “لم يعرض على العراق مسألة التطبيع مع إسرائيل”.

وأشار إلى أن القضية الفلسطينية ليست فقط جزءا من السياسة الخارجية العراقية، بل وجزء من السياسة الداخلية، وتجد الدعم من المجتمع العراقي”.

ونفى وزير الخارجية فؤاد حسين في حديثه، طرح مسألة التطبيع مع إسرائيل، قائلا: “المجتمع العراقي يختلف عن بعض المجتمعات الأخرى بالنسبة للقضية الفلسطينية.. في الواقع إن المسألة الفلسطينية ليست فقط جزءا من السياسة الخارجية، بل وأيضا جزء من السياسة الداخلية، لأنها ترتبط بالمجتمع العراقي ولأسباب مختلفة”.

وتابع الوزير العراقي قائلا: “المجتمع العراقي مجتمع مؤيد للقضية الفلسطينية، والفلسطينيون هم أصحاب القول والقرار أولا وأخيرا، ولهم الحق الكامل في تقرير مصيرهم، والموقف العراقي داعم لهم في ممارسة هذا الحق”.

وفي أكتوبر الماضي، كشف السياسي العراقي الداعي لتطبيع عراقي – إسرائيلي، مثال الآلوسي، أن ملف التطبيع طُرِحَ على الحكومة العراقية خلال زيارة مصطفى الكاظمي إلى العاصمة البريطانية لندن نهاية آنذاك.

وقال الآلوسي في تصريح لقناة “روسيا اليوم”، إن بريطانيا دفعت وتدفع باتجاه التطبيع العراقي الإسرائيلي.

وأشار إلى أن أول لقاء جمع رئيس حكومة عراقية مع وزير خارجية إسرائيلي في مقر الأمم المتحدة، كان بتنسيق وترتيب من رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير.

وأضاف، أن “الجالية اليهودية العراقية في إسرائيل كبيرة، وعلى العراق أن يتخلص من فكرة العداء لإسرائيل”، وفق قوله.