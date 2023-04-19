وزير خارجية المغرب: التوصل لاتفاق تشريعي للانتخابات هو الحل الوحيد في ليبيا

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إنّ التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا هو المسلك الوحيد نحو سلام دائم.

بوريطة وخلال الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي ذكر أنّ إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن هو الكفيل بتشكيل حكومة شرعية منتخبة.

وأعرب بوريطة عن آمله أن يكون مؤتمر المصالحة الوطنية الذي يعتزم الاتحاد الإفريقي والمجلس الرئاسي عقده، في طرابلس، مناسبة لتعزيز التوافق بين الفرقاء الليبيين.

وتابع بوريطة أنّ موقف بلاده من القضية الليبية يظل ثابتا وواضحا، قوامه تقديم كل أوجه الدعم حتى تصبح ليبيا دولة قوية وديمقراطية، وأنّه يعتبر ليبيا شريكا أساسيا في بناء الفضاء المغاربي وتحقيق طموحات الشعوب المغاربية.

وأشار بوريطة إلى مواصلة الجهود لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، من خلال استقبال الفاعلين السياسيين والمسؤولين الليبيين، والمبعوث الأممي ومبعوثي الدول والمنظمات المكلفين بالملف الليبي.