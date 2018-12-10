وزير خارجية بريطانيا يحذر من مخاطر رفض خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت إنه في حال صوت مجلس النواب البريطاني برفض اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي الخاص بالخروج من التكتل، سيؤدي ذلك إلى مخاطر حقيقية، وفق قوله.

وقال الوزير البريطاني الاثنين لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل قبل يوم من التصويت على الاتفاق في مجلس العموم البريطاني :

“الاتفاق يضمن الغالبية العظمى من الأمور التي صوت عليه الناس وهناك مخاطر حقيقية إذا لم نستغل هذه الفرصة وهي متاحة أمامنا”.

وأوضح هانت أن حكومته لا تريد تأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

من جانبها قالت المفوضية الأوروبية الاثنين إنها لن تعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن توصلت إليه مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقالت متحدثة باسم المفوضية للصحفيين ”لدينا اتفاق على الطاولة“ مؤكدة موقفًا عبر عنه من قبل رئيس المفوضية جان كلود يونكر حينما قال ”لن نعيد التفاوض“.