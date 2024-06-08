وزير خارجية بريطانيا يقع ضحية لشخص ادّعى أنه «رئيس دولة»

كشفت وزارة الخارجية البريطانية، أن “وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، وقع ضحية لمكالمة فيديو “خادعة” من شخص ادعى أنه الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو”.

وقالت الوزارة في بيان: “إن سلسلة من الرسائل النصية تبعتها مكالمة فيديو قصيرة جرت بين كاميرون وشخص يدعي أنه بوروشينكو، ورغم أن المكالمة بدت بوضوح وكأنها مع “بوروشينكو”، إلا أن “كاميرون” اشتبه بالأمر بعد انتهاء المحادثة وطلب تفاصيل اتصال إضافية، لكنه توقف عن الرد نظرا لقلقه المتزايد”.

وأكدت وزارة الخارجية أنها “قامت بالتحقيق وتوصلت إلى أن المكالمة والرسائل لم تكن حقيقية بل كانت خدعة”، مشيرة إلى أنها “قررت الإعلان عن الأمر لتجنب أي تلاعب بالفيديو الخاص بوزير الخارجية واستخدامه لاحقا، ولضمان وعي الآخرين بهذا الخطر”.

وقالت الوزارة في بيانها: “التلاعب بالمعلومات أصبح أكثر انتشارا، وعلى الرغم من أن وزير الخارجية يأسف لوقوعه في هذا الخطأ، إلا أنه يرى أهمية الكشف عن هذا السلوك وزيادة الجهود لمواجهة استخدام المعلومات المضللة”.