وزير خارجية بولندا: جنود إسرائيليون يعترفون بارتكاب جرائم حرب

تصاعدت حدة التوتر الدبلوماسي بين بولندا وإسرائيل، عقب تصريحات قوية أدلى بها وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، اتهم فيها جنود الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة، بما في ذلك قتل مدنيين فلسطينيين ورهائن.

وجاءت تصريحات سيكورسكي في سياق رد مباشر على نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، على خلفية جدل أثاره حادث يتعلق بتصرف جندي إسرائيلي في جنوب لبنان، حيث قال الوزير البولندي إن “الجنود الإسرائيليين أنفسهم يعترفون بارتكاب جرائم حرب”، مشيراً إلى أن الضحايا لم يقتصروا على المدنيين الفلسطينيين بل شملوا أيضاً رهائن.

وأضاف سيكورسكي أن اعتذار وزير الخارجية الإسرائيلي جاء في وقت مناسب، لكنه شدد على ضرورة محاسبة الجندي المعني، معتبراً أن ما يحدث يستدعي مراجعة شاملة لأساليب التدريب العسكري داخل الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، رفض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذه التصريحات، واعتبرها “باطلة ومسيئة”، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي لا يقارن بأي جيش غربي من حيث الدقة في استهداف الأهداف العسكرية وتقليل الخسائر المدنية، على حد قوله.

وأوضح ساعر أن “الحوادث العملياتية” التي تؤدي إلى سقوط مدنيين هي جزء من أي نزاع مسلح، مشدداً على أن بلاده تعمل في بيئة قتالية معقدة، وتواجه تنظيمات مسلحة.

كما رد ساعر على التصريحات البولندية بطلب إدانة خطاب برلماني في بولندا اعتبره معادياً للسامية، في إشارة إلى واقعة مثيرة للجدل داخل البرلمان البولندي.

من جانبه، عاد الوزير البولندي ليؤكد أن بلاده أدانت ذلك الخطاب بالفعل، مشيراً إلى أن النائب المعني تعرض لعقوبة رسمية، لكنه أضاف أن النقاش الحقيقي يجب أن يتركز على سلوك الجيش الإسرائيلي في الميدان.

وفي تطور لاحق، أشار سيكورسكي إلى تقارير إعلامية وشهادات عسكرية سابقة تناولت سلوك جنود إسرائيليين خلال العمليات، لافتاً إلى حوادث أدت إلى مقتل مدنيين وعاملين في منظمات إنسانية، من بينهم متطوع بولندي قُتل في هجوم استهدف قافلة مساعدات إنسانية في غزة عام 2024.

كما أوضح أن مقتل المتطوع البولندي لا يزال قيد التحقيق القضائي في بولندا، مع تمديد الإجراءات القانونية حتى عام 2026.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل الدولي حول الحرب في غزة، وتزايد الانتقادات الموجهة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، مقابل تمسك تل أبيب بموقفها القائل إن عملياتها تستهدف “الإرهاب” مع تقليل الخسائر المدنية قدر الإمكان.