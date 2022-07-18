وزير خارجية زامبيا يؤكد دعم بلاده لليبيا وصولا للاستقرار وتنظيم الانتخابات

أكد وزير الخارجية الزامبي “ستانلي كاكوبو” خلال اجتماعه مع وكيل وزارة الخارجية للتعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، دعم بلاده لليبيا لبسط الاستقرار وصولا إلى تنظيم الانتخابات المقبلة.

وناقش الجانبان على هامش الاجتماع نصف السنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية المنعقد في لوساكا، سبل حماية الاستثمارات المشتركة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف في المحافل القارية والدولية ودعم مرشحي الجانبين في المناصب والوظائف الدولية.

كما تباحث الجانبان أهمية تطوير التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بما يتوافق مع رؤية الآباء المؤسسين للوحدة الإفريقية.

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