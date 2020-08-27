وزير خارجية فرنسا يُحذّر من خطر زوال لبنان

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم الخميس، من أن لبنان يواجه خطر الزوال بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعا لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن لو دريان قوله، في حديث لإذاعة (آر.تي.إل): ”لن يوقع المجتمع الدولي شيكا على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات.. عليهم تنفيذها سريعا… لأن الخطر اليوم هو زوال لبنان“.

يُشار إلى أن فرنسا تقود جهودا دبلوماسية منذ عامين تقريبا لإقناع لبنان بالمضي قدما في إصلاحات ونيل مساعدات خارجية يحتاجها لمواجهة انهيار مالي.

وأضاف لو دريان: ”على السلطات اللبنانية أن تنهض بمسؤولياتها.. إنهم مدربون ومؤهلون، لكنهم أجمعوا فيما بينهم على التقاعس، وهذا لم يعد ممكنا. أبلغهم الرئيس بذلك عندما ذهب في السادس من أغسطس وسيكرره عندما يكون في بيروت يوم الثلاثاء“.

وتابع: “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيؤكد لدى عوته إلى لبنان أنه لم يعد ممكنا أن يتفق الساسة اللبنانيون على عدم التحرك”.

هذا ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان في الأول من سبتمبر المقبل.

وكان ماكرون أول رئيس أجنبي يزور لبنان بعد الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وفي 6 أغسطس الجاري، زار الرئيس الفرنسي القيادات السياسية اللبنانية، كما تفقد مرفأ بيروت بعد التفجير الذي هزّه، واعدًا حينها بتقديم المساعدة للبنانيين، كما ودعا إلى بناء نظام سياسي جديد في لبنان.

وبعد أسبوع من زيارة الرئيس الفرنسي لبيروت، زارت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، لبنان بالتزامن مع استقبال حاملة الطائرات الفرنسية “توننير”.