وزير خارجية فنزويلا يرد على بومبيو ويصف الولايات المتحدة بـ«الزومبي»

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 7 ديسمبر 2020 - 09:02 | آخر تحديث: 7 ديسمبر 2020 - 09:03 نُشر: الإثنين، 7 ديسمبر 2020 - 09:02
دولي
رويترز
وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياس

وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياس رد على تصريح نظيره الأمريكي مايك بومبيو بشأن الانتخابات البرلمانية في فنزويلا، واصفا الولايات المتحدة بأنها “زومبي”.

وكتب أرياس على “تويتر”: “تحدث الزومبي! على الرغم من أنه (مايك بومبيو)، كما صرح رئيسه دونالد ترامب، تم ارتكاب تزوير الانتخابات في الولايات المتحدة”.

وأضاف: “وزير الخارجية بومبيو، اقبل الحقيقة بهدوء وتواضع.. لقد عانيت في فنزويلا من فشل كامل.. نأمل أن تعود الدبلوماسية قريبا إلى وزارة الخارجية والبيت الأبيض”.

وأعلن بومبيو في وقت سابق أن نتائج الانتخابات البرلمانية في فنزويلا، “لن تعكس إرادة شعب البلاد بسبب التزوير” وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

آخر تحديث: 7 ديسمبر 2020 - 09:03
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً