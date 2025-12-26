وزير خارجية مصر يوجه «نصائح» للقيادة السورية!

وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي نصائح واضحة ومباشرة للسلطات السورية، داعيًا إياها إلى تعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية والجغرافية في البلاد، مع الالتزام بالحوار مع جميع الطوائف والمكونات العرقية لتجنب أي ذريعة للتدخلات الخارجية.

وقال عبد العاطي، في لقاء مع التلفزيون المصري الخميس، إن مصر تسعى لكل الخير لسوريا، مؤكداً على تاريخ العلاقات العميقة بين البلدين، حيث كانت الشعوب في السابق “شعبًا واحدًا في إقليمين”، مضيفًا أن هذا التاريخ يحتم على مصر تقديم النصح من أجل استقرار سوريا وسلامتها.

وأشار الوزير إلى خصوصية المجتمع السوري، باعتباره متعدد الطوائف والعرقيات والإثنيات، مقارنة بمصر ذات التجانس النسبي، مشددًا على ضرورة إشراك جميع المكونات في الحوار الوطني، بما يشمل الأكراد والدروز والعلويين، لضمان عدم زعزعة استقرار الدولة أو الاستغلال الخارجي لقضايا الطوائف.

وأكد عبد العاطي أن ما تدعيه إسرائيل من حماية حقوق الدروز في الجنوب السوري يمثل “حقًا يراد به باطل”، مشيرًا إلى أن مسؤولية حماية جميع الطوائف تقع على السلطة السورية نفسها، وليس على أطراف خارجية. وأضاف أن مصر تقدم هذا التوجيه كجزء من جهودها للحفاظ على الأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي.

كما تحدث وزير الخارجية عن القضايا الإقليمية الأخرى، مؤكداً أن فلسطين تبقى “أم القضايا”، مشددًا على الخطوط الحمراء المصرية مثل رفض فصل الضفة عن غزة أو تقسيم القطاع، واعتبار أي محاولات للتهجير أو التهديد بالاستيطان خطاً أحمر.

وعن السودان وليبيا، شدد عبد العاطي على أن مصر تعتبر تفتيت السودان أو انقسام ليبيا تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، مؤكداً على ضرورة وحدة الدولتين واستقرارها للحفاظ على مصالح المنطقة العربية.