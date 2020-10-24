وزير داخلية «الثني» يأمر بالتحقيق في قضية اغتصاب نساء ببنغازي

أمر وزير داخلية حكومة “الثني” إبراهيم أبوشناف، بالتحقيق في قضية الاعتداءات وحالات الاغتصاب التي وقعت ضد نساء من بنغازي والتي اتُهِم فيها أفراد وجهات تابعة للوزارة.

وكلف أبوشناف، أمس الجمعة، مدير جهاز البحث الجنائي صلاح هويدي بالتحقيق في هذه القضية التي أثارت جدلا واستياء واسعا في بنغازي.

وقال أبوشناف إنه سيجري عقب هذا التكليف استدعاء وضبط كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت مجموعة من نساء قتلى قوات حفتر قد خرجن في فيديو مصور رفقة المحامية حنان البرعصي وأكدن خلاله تعرضهن للاعتداء والاغتصاب من قِبل أفراد تابعين لجهات أمنية في بنغازي، بحسب ما نقلت قناة “ليبيا الأحرار”.