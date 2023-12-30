وزير دفاع جديد في الصين وإقالات تطال عسكريين كبار

عينت اللجنة الدائمة في مؤتمر الشعب الصيني أمس دونغ جون قائد البحرية الصينية سابقا في منصب وزير الدفاع، وأنهت في نفس الوقت خدمات تسعة مسؤولين عسكريين كبار في المؤتمر الذي يعد أعلى هيئة تشريعية في البلاد دون تقديم أسباب لهذه الإقالات المفاجئة.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية عن مصادر إعلامية في هونغ كونغ قولها إن الإقالات تشمل مسؤولين كبارا من “قوة الصواريخ” التابعة للجيش، مرجحة أن يكون ذلك ربما متعلق بتحقيقات بالفساد تجري حاليا في عمليات شراء قامت بها القوة التي تشرف على الترسانة النووية والصاروخية.

وبحسب بعض وسائل الإعلام الأجنبية فإن وزير الدفاع السابق لي شانغفو كان متورطا في القضية، وقد تم فصله في أكتوبرالماضي دون تعيين بديل فوري حينها.