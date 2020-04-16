وزير صحة بولندا: وباء كورونا سيستمر لعام كامل

ليست هناك أي معطيات علمية تؤكد أن الوباء سينتهي مع حلول الصيف [DW]

أكد وزير الصحة البولندي لوكاش شوموفيسكي، الأربعاء، أن على مواطنيه أن ينسوا خططهم للإجازة الصيفية والرحلات مع أطفالهم ومخيماتهم، بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الوزير البولندي، أن أشهر الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، لن تقضي على وباء كورونا المستجد، الذي سيستمر لأكثر من عام.

وقال: “دعونا نتهيأ لصراع طويل مع فيروس كورونا”.

وأضاف: “على البولنديين أن ينسوا عطلهم الاعتيادية، وأن يودعوا حتى التفكير بالموضوع”.

وتابع: “ليست هناك أي معطيات علمية تؤكد أن الوباء سينتهي مع حلول الصيف”، مؤكدا أن الأطفال سيبقون من دون مخيمات صيفية هذا العام.

وأشار ، إلى أن “الفيروس موجود حتى في تلك البقاع من العالم، حيث درجات الحرارة أعلى والشمس تشرق بشكل أكبر مما هو عليه في بولندا، لذلك أعتقد أن الوباء سيختفي في يونيو أو يوليو المقبلين”.

وستطبق بولندا إجراءات صارمة في الأماكن العامة بدأ من غدا الخميس، تشمل الالتزام بالكمامات وغيرها من الإجراءات الشخصية الوقائية.

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