وزير قطري: نتنياهو يشكل تهديداً مباشراً للسلام بالمنطقة

اتهم وزير الدولة القطري في وزارة الخارجية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه يشكل “تهديداً مباشراً للسلام والأمن في المنطقة”، وذلك في مقال رأي نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، تناول فيه دور قطر كوسيط دولي ورفضها للهجوم الإسرائيلي الأخير على أراضيها.

وأشار الخليفي إلى أن دولة قطر تتميز بخبرة طويلة في الوساطة الدبلوماسية، مؤكداً أن هذه السمة أصبحت جزءاً من هويتها السياسية، حيث استضافت أطرافاً متنازعة من مناطق مثل دارفور وفنزويلا وأفغانستان والكونغو الديمقراطية ولبنان وإيران وتشاد وأوكرانيا، بالإضافة إلى دورها المعروف في التوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد الوزير أن الوساطة أصبحت سمة فريدة لقطر، مشيراً إلى أن العديد من الإدارات الأمريكية طلبت منها لعب دور في حل نزاعات دولية، ما أدى إلى نتائج دبلوماسية وإنسانية ملموسة.

وفي سياق متصل، ندد الخليفي بـالهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة الأسبوع الماضي، معتبراً إياه انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر، ومساساً مباشراً بدور الوساطة الدولية.

ولفت إلى أن الضربة وقعت قرب قاعدة العديد الجوية التي تضم آلاف الجنود الأمريكيين، مما يزيد من خطورتها ويهدد المصالح الأمريكية في المنطقة.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية استغلت هجمات 7 أكتوبر 2023 لتوسيع رقعة ضرباتها لتشمل دولاً عدة مثل اليمن ولبنان وسوريا وإيران، والآن قطر، متهماً نتنياهو بانتهاج سياسة توسعية خطرة تحت شعار “إسرائيل الكبرى”.

واعتبر الخليفي أن هذا “النهج المتهور” يهدد بنسف الأسس التي تقوم عليها الدبلوماسية الدولية، مشيراً إلى أن الممارسات الإسرائيلية في غزة، من قتل وتجويع وتهجير المدنيين، تُعدّ إهانة للإنسانية، ولم تواجه حتى الآن أي محاسبة حقيقية.

وذكّر الخليفي بأن الولايات المتحدة نفسها لم تستهدف مكتب “طالبان” في الدوحة أثناء مفاوضاتها مع الحركة، بل اعتمدت على قطر كقناة موثوقة أنهت نزاعاً دام أكثر من 20 عاماً، مؤكداً أن إسرائيل استفادت من الدور القطري في التواصل غير المباشر مع حركة “حماس”، وسمحت تلك القنوات بإدخال مساعدات إنسانية وإطلاق سراح أكثر من 140 أسيراً إسرائيلياً.

وحذر الوزير القطري من أن استهداف الوسطاء دون رادع يهدد مستقبل الوساطات الدولية ويجعل من الحرب الخيار الوحيد المتبقي، مطالباً المجتمع الدولي بـ”رسم خط واضح” في وجه هذه الاعتداءات.

وختم الخليفي مقاله بالتأكيد على أن حماية الوسطاء ليست مصلحة قطرية فقط، بل ضرورة عالمية لضمان استمرار الدبلوماسية كأداة لحل النزاعات، مرحباً بـ”إدانة مجلس الأمن للهجوم الإسرائيلي”، لكنه شدد على أهمية اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

اليابان: الاعتراف بدولة فلسطينية مسألة “توقيت” لا قرار

قال وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الجمعة، إن الاعتراف بدولة فلسطينية بالنسبة إلى طوكيو لا يتعلق بمبدأ القبول أو الرفض، وإنما بموعد اتخاذ القرار المناسب، مؤكداً أن المسألة مرتبطة بـ”التوقيت”.

ودعا إيوايا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وحثها على الكف عن التحركات الأحادية التي من شأنها تقويض فرص السلام. كما أشار إلى أن بلاده ستدرس اتخاذ خطوات إضافية إذا أقدمت إسرائيل على إجراءات تعرقل حل الدولتين.

ويأتي هذا الموقف بعد تأكيد إيوايا، الأسبوع الماضي، أن طوكيو تجري “تقييماً شاملاً يتضمن التوقيت والآليات المناسبة” بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، غير أن صحيفة أساهي اليابانية نقلت الأربعاء الماضي عن مصادر حكومية أن اليابان لن تقدم على هذه الخطوة حالياً، حفاظاً على علاقاتها مع الولايات المتحدة وتجنباً لأي رد فعل إسرائيلي متشدد.

في المقابل، أعلنت حكومات كل من بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا أنها ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، ما يضاعف الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب عملياتها في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب وكالة كيودو للأنباء، مارست واشنطن ضغوطاً مباشرة على طوكيو عبر قنوات دبلوماسية متعددة لثنيها عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بينما حث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نظيره الياباني على اتخاذ هذه الخطوة دعماً لمسار حل الدولتين.

قطر تشكر مصر على دعمها بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، عن امتنانه للموقف المصري الداعم لقطر بعد العدوان الإسرائيلي على الدوحة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح البيان أن رئيس الوزراء القطري اعتبر موقف القاهرة “انعكاساً للروابط الأخوية والعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين”، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي.

وأكد الجانبان خلال الاتصال مواصلة التعاون والتنسيق المشترك في المحافل الدولية، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان في جنيف والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، والعمل على خفض التصعيد لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وكانت مصر قد نددت بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة، معتبرة أن هذا العدوان يمثل تصعيداً بالغ الخطورة ومساساً مباشراً بأمن دولة شقيقة، فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة تضامن مصر الكامل مع قطر ورفض الممارسات الإسرائيلية التي تتجاوز كل الخطوط الحمراء.

أردوغان: لن نمنح إسرائيل نقش سلوان ولا حجراً من القدس وسنواصل دعم غزة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن بلاده لن تسلّم إسرائيل “نقش سلوان” التاريخي ولا حتى حجراً واحداً من القدس، مشدداً على مواصلة دعم الفلسطينيين في مواجهة ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” التي تشنها إسرائيل في غزة.

وجاءت تصريحات أردوغان خلال مشاركته في مهرجان “تكنوفيست إسطنبول” للطيران والفضاء والتكنولوجيا، حيث قال: “أحيي أشقائي في غزة الذين لم يغادروا أرضهم رغم حرب الإبادة”، مضيفاً أن تركيا لن تسمح بالمساس بالقدس ومقدساتها.

التصريحات جاءت رداً على خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألقاه منتصف سبتمبر في متنزه “مدينة داوود” الأثري بالقدس الشرقية، بحضور وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. نتنياهو تحدث فيه عن “نقش سلوان” الذي قال إنه يثبت يهودية القدس، وأقرّ بعدم نجاحه في الحصول عليه من تركيا بسبب موقف أنقرة، مؤكداً أن “القدس عاصمة إسرائيل وستبقى موحّدة إلى الأبد”.

أردوغان رد قائلاً: “ظهر أحدهم (نتنياهو) دون أدنى حياء وهو يسعى للحصول على نقش سلوان، فضلاً عن هذا اللوح، لن نعطيك ولو حجراً صغيراً واحداً من القدس الشريف”.

كما شدد الأربعاء الماضي على أن محاولات إسرائيل للسيطرة على قطاع غزة “محكوم عليها بالفشل”، مضيفاً أن “التاريخ يثبت أن مثل هذه الأفعال مصيرها الفشل”.