وسائل إعلام أمريكية: ترامب يستقبل رئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض

أدان مجلس الأمن الدولي الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة، مؤكداً دعمه الكامل للسيادة القطرية وسلامة أراضيها، بحسب بيان نشرته مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودورد.

وقالت وودورد على منصة “إكس”: “أدان أعضاء مجلس الأمن هجمات التاسع من سبتمبر على الدوحة، أرض الوسيط الرئيسي”، وأضافت: “أعرب أعضاء المجلس عن أسفهم العميق للخسائر في الأرواح”، مؤكدة أن المجلس يعارض أي انتهاك للسيادة الوطنية ويقف إلى جانب قطر وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

في السياق، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل، الجمعة، رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في البيت الأبيض، في لقاء يتوقع أن يركز على تداعيات الهجوم الإسرائيلي على الدوحة وتطورات الحرب في غزة.

وأفاد موقعا بوليتيكو وأكسيوس بأن رئيس الوزراء القطري سيجتمع مع ترامب، ونائب الرئيس جيه.دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الأميركيين.

ووفقاً للمصادر، سيبحث اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي متصاعد، إضافة إلى محادثات وقف إطلاق النار، بعد أن حاولت إسرائيل استهداف قيادات سياسية من حركة حماس في هجومها الأخير على الدوحة، ما أثار تنديداً دولياً واسعاً ومخاوف من انفجار إقليمي أكبر.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أدان، الخميس، الهجوم على العاصمة القطرية دون أن يذكر إسرائيل صراحة، في بيان حظي بموافقة جميع الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة.

وتنظر واشنطن إلى قطر باعتبارها شريكاً استراتيجياً في الخليج، ولا سيما في جهود الوساطة بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ووضع رؤية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

وأكد ترامب، في تصريحات سابقة، أن قرار ضرب قطر اتخذ من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشدداً على أن الهجوم لا يخدم المصالح الأميركية ولا الإسرائيلية.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، أن بلاده لن تتهاون أمام أي تهديد لأمنها، مشيراً إلى أن الدوحة ستواصل دورها الإنساني والدبلوماسي دون تردد، لكنها تحتفظ بحق الرد، وفق تصريحات له في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية.

وأضاف أن “دول المنطقة لا يمكن أن تقبل بالسلوك الإسرائيلي، ونؤمن بشكل كامل بالوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية”.

فريق ترامب يتساءل عن دوافع نتنياهو بعد استهداف قادة “حماس” في الدوحة

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه الأمني قلقهم من أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حركة “حماس” في الدوحة قد تكون محاولة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإجهاض مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مصدر مقرب من فريق ترامب للأمن القومي ومسؤول أمريكي مطلع على الوضع لموقع “بوليتيكو”، إن إحباطات الإدارة الأمريكية من نتنياهو ازدادت منذ تنفيذ الهجوم يوم الثلاثاء.

وأضاف المصدران أن ترامب وكبار مساعديه يتساءلون عما إذا كان نتنياهو يهدف عمداً إلى عرقلة المفاوضات، بعد أن أجاز الضربة وهدد بالمزيد.

وأشار أحد مقربي فريق ترامب إلى أن “في كل مرة يحرزون تقدماً، يقوم نتنياهو بقصف هدف جديد، مما يضع الرئيس ومساعديه في حالة استياء شديد”.

وفي المقابل، يعمل البيت الأبيض على تهدئة الجانب القطري، بعد أن وصف قادة الدوحة الضربة الإسرائيلية بأنها “همجية”.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء القطري نيويورك وواشنطن الجمعة، للقاء ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ومبعوث ترامب للسلام ستيف ويتكوف، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي ومستقبل محادثات وقف إطلاق النار.

كما أشار المصدر إلى أن روبيو بحث مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مسألة توسيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين الدوحة وواشنطن، فيما من المقرر أن يزور روبيو إسرائيل الأسبوع المقبل، دون تحديد ما إذا كان سيتوقف في قطر أيضاً.