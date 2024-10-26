الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم على إيران

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس”، بسماع “دوي عدة انفجارات في العاصمة طهران فجر اليوم السبت، دون تحديد مصدرها”.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: “تعرضت عدة قواعد عسكرية في غرب وجنوب غرب طهران لهجوم من إسرائيل”.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر أمريكية فجر اليوم السبت، بأن “الهجوم الإسرائيلي على إيران قد بدأ”.

وأفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، يشرفان على الهجوم على إيران من غرفة عمليات قيادة الأركان في تل أبيب”.

بدوره قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، إنه “يهاجم بشكل موجه وبدقة أهدافا عسكرية في إيران”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن “قواته على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا حيث يتابع التطورات من إيران ووكلائها”، حسب وصفه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي: “ينفذ حاليًا هجمات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران، ردًا على الهجمات التي شنتها إيراني ضد إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بناءً على توجيهات من المستوى السياسي”.

وشدد المتحدث على أن “الجيش الإسرائيلي يجري تقييما مستمرا للوضع، وفي هذه المرحلة لا يوجد تغيير في توجيهات قيادة الجبهة الداخلية”.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية: “عشرات المقاتلات تشارك في هجمات على أهداف بطهران ومشهد ومحطة للطاقة بكرج”.

وذكر التلفزيون الايراني، ان “بعض أصوات الانفجارات في محيط طهران ناشئة عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي”.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنه “ليس هناك أي استهداف لمطار الامام الخميني بطهران أو للمنشات النفطية”.

ونشرت وسائل اعلام ايرانية، مشاهد من محيط مصفاة طهران تشير إلى عدم وجود أي حريق أو انفجار.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: “سماء طهران هادئة كما تبدو في المشاهد بالتزامن مع تقارير إعلامية أجنبية عن عدوان إسرائيلي ضد ايران”.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية عن أجهزة الإنقاذ في طهران: “لم يتم الإعلان عن أي حادث في العاصمة وضواحيها يتطلب المساعدة، كما أن الوضع في مطاري مهرباد والإمام الخميني طبيعي”.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، بأن “إسرائيل كانت على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة قبل بدء الهجوم على إيران”.

وقالت الصحيفة: “قبل الهجوم الإسرائيلي على إيران، كان هناك تنسيق كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة، رغم التسريبات التي خرجت من البنتاغون في الأيام الأخيرة بشأن الاستعدادات الإسرائيلية”.

وقالت قناة “سي بي إس” الأمريكية: “الهجوم “الإسرائيلي” اقتصر على أهداف عسكرية وليس منشآت نووية أو نفطية”.

وصرح المتحدث باسم البيت الابيض شون سافيت، بأن “واشنطن تدرك أن إسرائيل تهاجم إيران في إطار حقها بالدفاع عن النفس، وردا على الهجوم الإيراني مطلع أكتوبر الجاري”.

وقال: “نحن ندرك أن إسرائيل تنفذ ضربات محددة ضد أهداف عسكرية في إيران كممارسة للدفاع عن النفس وردا على هجوم الصواريخ الباليستية الإيرانية ضد إسرائيل في الأول من أكتوبر”.

وأضاف: “نحيلكم إلى الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات حول عمليتهم”.