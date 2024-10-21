وسائل إعلام تركية.. وفاة الداعية المقيم في أميركا «فتح الله غولن»

توفي رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن، اليوم الاثنين، في الولايات المتحدة حيث كان يقيم، حسبما ذكرت عدة قنوات تركية.

وتتهم أنقرة غولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 2016.

وأسس فتح الله غولن حركة إسلامية قوية في تركيا وخارجها، لكنه قضى السنوات القليلة الماضية متهما بتدبير محاولة انقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ونفى غولن هذه الاتهامات مرارا.

وأفادت وسائل الإعلام، عبر منشورات على موقع إكس، أن غولن توفي في بنسلفانيا عن عمر ناهز 83 عاما.

وقالت القناة التركية العامة “تي آر تي” الإثنين إن الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، قد توفي، وأشارت القناة إلى أن غولن توفي “الليلة الماضية في المستشفى”.

كما نقلت قناة “إن.تي.في” ووسائل إعلام محلية أخرى هذه الأنباء. ولم يتسن التأكد من التقارير على الفور.

يشار إلى أن فتح الله غولن المتهم بأنه العقل المدبر لانقلاب تركيا، ولد في تركيا عام 1941، وانتقل للعيش في الولايات المتحدة في العام 1999.