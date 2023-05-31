وسائل إعلام: مقتل «امحمد السنوسي» نجل رئيس المخابرات السابق «عبدالله السنوسي»

أفادت وسائل إعلام محلية في ليبيا بمقتل امحمد السنوسي نجل رئيس المخابرات في نظام القذافي، عبدالله السنوسي.

وقالت وسائل الإعلام نقلا عن أقارب عبد الله السنوسي، أنّ المغدور به وجد مقتولا في استراحة بسبها بعد شجار مع أحد أبناء عمومته، وفقا لما نشرته.

وأكّدت وسائل الإعلام نقلا عن مصدر من مديرية أمن سبها القبض على شخصين من أصل 3 كانوا رفقة القتيل امحمد عبدالله السنوسي، في إحدى الاستراحات بسبها.

وقال المصدر الأمني أنّ التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الشخص الثالث هو من قام بعملية الطعن بعد شجار مع الضحية وعمليات البحث عنه لا تزال جارية.

وفي ذات السياق، أفاد مصدر لـ”عين ليبيا” بتمكن البحث الجنائي سبها من القبض على شخصين متهمين في الواقة، مشيراً إلى أن سبب الجريمة هو خلاف مالي مع المجني عليه.