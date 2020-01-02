وسائل إعلام يابانية تتحدث عن بصمة أمريكية بهروب غصن

هروب رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن من اليابان [انترنت]

ربطت وسائل إعلام يابانية، الخميس، بين هروب رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن من اليابان، وبصمة أمريكية، من خلال تحقيقات لا تزال جارية.

وأفادت وكالة يابانية تدعى “كيودو”، بأن شركات حراسة خاصة من الولايات المتحدة ولبنان، تحملت مسؤولية تنظيم هروب كارلوس غصن، الرئيس السابق لشركة “رينو – نيسان” للسيارات.



ولم تكشف الوكالة اليابانية أي تفاصيل أخرى، ولم تحدد كيف تمكن التحقيق الياباني، من العثور على البصمة الأمريكية في العملية.

ونقل الخبر ذاته وسائل إعلام يابانية وانتشر بشكل واسع في اليابان، لا سيما أنه بات من أبرز المواضيع اهتماما، خصوصا بعد الهروب الغامض لرجل الأعمال الذي يحاكم بتهم فساد.



وكان كارلوس وصل إلى بيروت، على متن طائرة خاصة، هاربا من اليابان إلى إسطنبول التركية، ثم دخل لبنان بجواز سفر فرنسي.

وبعد ذلك قال مصدران مقربان من كارلوس غصن، إنه التقى مع الرئيس اللبناني ميشال عون بعد فراره من اليابان، إلا أن الرئاسة اللبنانية تنفي ذلك، في حين تقوم تركيا بعمل تحقيقات مع شخصيات متهمة بالتواطؤ في عملية التهريب عبر إسطنبول.