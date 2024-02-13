وسائل التواصل الاجتماعي في فرنسا تُشيد بشجاعة مهاجر جزائري

تعامل مهاجر جزائري في فرنسا، بكل إنسانية وبطولة وشجاعة مع موقف واجهه، وهو في طريقه لتوصيل طلب بيتزا، وتمكن من إنقاذ حياة امرأة حامل.

وفي التفاصيل، وأثناء مغادرته لتوصيل طلب بيتزا الأسبوع الماضي، وجد امرأة كاميرونية تتلوى من الألم في منتصف الشارع في باريس، بعدما شعرت الحامل بالتقلصات وقررت الذهاب إلى المستشفى بمفردها.

“رابح”، الرجل الجزائري، وهو أب يبلغ من العمر 45 عامًا، حين رأى حالة المرأة، لم يتردد لحظة في التوقف لمساعدتها وإبلاغ خدمات الطوارئ لنقل الأم إلى المستشفى، بل إن خبرته المهنية كرجل إطفاء سابق، مكنت الرجل من مساعدة المرأة المعنية أثناء ولادتها على الرصيف حتى قبل وصول المساعدة.

وعقب ذلك انتشرت صورة البادرة الشجاعة لهذا الجزائري على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الرجل وهو يحمل الطفل بين ذراعيه.

وقال رابح “من دواعي سروري الكبير اليوم أن أقوم بعمل إغاثة، من خلال الترحيب بطفل رضيع على الرصيف، أحسنت أيتها الأم الشجاعة وتهانينا”.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشجاعة وإنسانية رابح وطالب بعضهم بمكافأة الرجل، وتسوية أوضاعه كمهاجر جزائري غير شرعي.

🇧🇪 FLASH – Un jeune #Algérien en situation irrégulière, Nadir, n'a pas hésité à se jeter à l'eau pour sauver la vie d'une personne âgée de la noyade, à #Liège.



Il a maintenu la victime hors de l'eau jusqu'à l'arrivée des secours 👏. pic.twitter.com/8CQtcOsY8A — Tajmaât (@Tajmaat_Service) May 27, 2023