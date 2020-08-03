وساطة باكستانية بين الرياض وطهران

قال رئيس وزراء باكستان عمران خان، اليوم الاثنين، إن مساعي الوساطة التي تبذلها بلاده بناء على طلب أمريكي بين السعودية وإيران تحقق تقدما بطيئا.

وبطلب من واشنطن، زار خان بطل لعبة الكريكت السابق طهران والرياض في أكتوبر الماضي، لتسهيل المحادثات بعد هجمات على أهداف نفطية في الخليج حمَّلت الولايات المتحدة مسؤوليتها لإيران، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وقال خان في مقابلة مع قناة “الجزيرة”، ستبث بالكامل يوم الأربعاء، إن مساعي الوساطة بين البلدين لم تتوقف بل تحقق تقدما لكنه بطيء.

ونقلت القناة عن خان قوله، إن الجانب الباكستان بذل أقصى ما يمكنه لتحاشي وقوع مواجهة عسكرية بين البلدين وإن هذه الجهود حققت نجاحا.

وازدادت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عندما انسحبت إدارة ترامب في منتصف 2018 من اتفاق يقيد برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.