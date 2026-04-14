وسط آمال اتفاق أمريكي إيراني.. قفزة جديدة في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها في نحو أسبوع، مدعومة بتزايد آمال استئناف مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تراجع أسعار النفط.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.11% ليصل إلى 4793.07 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ السابع من أبريل في الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 1.04% لتسجل 4816.97 دولار للأونصة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% لتصل إلى 76.27 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين بنسبة 0.1% إلى 2071.75 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1576.23 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب عادة بعوامل التضخم وأسعار الفائدة، إذ تسهم أسعار النفط المرتفعة في رفع تكاليف الإنتاج والنقل، ما يعزز جاذبية الذهب كملاذ آمن، بينما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل الإقبال عليه لعدم تحقيقه عائداً.

وفي هذا السياق، أشار رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة “تيستي لايف” إيليا سبيفاك إلى أن الأسواق تبدو متفائلة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، معتبراً أن نافذة التوصل إلى اتفاق لا تزال قائمة.

كما أشارت تقارير إلى استمرار المفاوضات بين الجانبين، في وقت عبّر فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس عن توقعات بإحراز تقدم يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز.

وعلى صعيد السياسة النقدية، ارتفعت توقعات المتعاملين لاحتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام إلى 29%، مقارنة بنحو 12% في الأسبوع الماضي، بعد أن كانت التقديرات تشير سابقاً إلى خفضين خلال العام قبل اندلاع التوترات الأخيرة.