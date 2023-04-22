وسط أجواء من الفرح.. أهالي طرابلس والمنطقة الغربية يؤدون صلاة عيد الفطر

أدّى أهالي العاصمة طرابلس وعدد من سكان مدن المنطقة الغربية صباح اليوم السبت صلاة عيد الفطر المبارك وسط أجواء من الفرح سادت مختلف المناطق.

وأقيمت صلاة عيد الفطر في المساجد والساحات في العاصمة طرابلس وعدد من المدن بمشاركة عدد من المسؤولين، بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الذي احتفل في مسجد الغلبان بمنطقة رأس التوتة بمدينة مصراتة.

وعمت أجواء الفرحة أنحاء البلاد في أجواء احتفالية شارك فيها الصغار والكبار عبر أداء العديد من الفنون الشعبية والأهازيج، والتي انقسمت بين اليوم وأمس.

واحتفل أهالي المنطقة الشرقية والجنوبية يوم أمس الجمعة بعيد الفطر المبارك بحسب مأعلنته اللجنة العليا للإفتاء التابعة لمجلس النواب، على عكس ماأعلنته دار الإفتاء في طرابلس بأنّ أول يوم هو السبت والذي احتفلت به المنطقة الغربية والوسطى.