وسط أزمة عالمية.. ارتفاع أسعار البصل في الأسواق الليبية

تشهد الأسواق الليبية هذه الفترة، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البصل، ما أثار تساؤلات المواطنين عن الأسباب التي تقف وراء هذا الارتفاع، إذ وصل سعر البصل إلى 7 دنانير للكيلو الواحد.

يأتي ذلك وسط عجز مادي للموطن الليبي لتسيير حياته اليومية في ضل تأخر المرتابات حيث طال ارتفاع الأسعار الخضروات والفواكه الموسمية حتى حلت عليه أزمة البصل، وأدت الزيادة في الأسعار هذا العام إلى عزوف الكثير من المواطنين عن شراءه ومنهم من قرر التأقلم مع الأسعار الحالية وتأتي هذه الزيادة قُبيل شهر رمضان المُبارك.

وقفزت أسعار البصل بنسبة 300% خلال الشهر الجاري بالمقارنة مع سعرها خلال شهر يناير وفبراير للعام الماضي.

وأكد عدد من المزارعين وباعة الجملة في سوق الخضروات بسوق جنزور غربي العاصمة طرابلس، أن هناك طلباً متزايداً على البصل مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ومحدودية العرض، كما أن الإنتاج المحلي لا يكفي لتغطية متطلبات السوق.

من جانبه أوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي بعدد من الجامعات الليبية علي بن الطاهر، أن ليبيا تستورد 75 % من احتياجاتها من البصل من دول مجاورة والصين.

وأضاف في تصريح لصحيفة “العربي الجديد”، أن هناك أزمة عالمية جراء انخفاض إنتاج البصل لدى أبرز دولتين في الإنتاج هما الهند وباكستان بسبب الفيضانات، ما تسبب بأضرار في المحصول.

بدوره قال المهندس عضو لجنة الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة بحكومة الوحدة الوطنية، شرف الدين محمد لصحيفة “العربي الجديد”، إن الأزمة ترجع إلى نقص السلعة في السوق، كما أن الإنتاج المحلي بسيط جد.

وأشار إلى أن حملات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ضد التجار ومصادرة البصل المصري خلال الفترة الماضية أديا إلى غلاء الأسعار.

وأوضح بأن هناك عزوفاً عن زراعة البصل خلال السنوات الأخيرة، نظراً لارتفاع كلفة السماد واليوريا التي يشتريها الفلاح من السوق الموازي بالإضافة إلى غلاء أجرة العمالة.

وتابع: “نحتاج إلى دعم الفلاحين عبر السماد واليوريا والاهتمام بالزراعة التي يعتمد عليها الأمن القومي”.

وأعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الأيام الماضية، عن ضبط 63 قنطاراً (45 كيلوغراما) من البصل المصري غير صالحة للاستهلاك على مشارف العاصمة طرابلس.

وأوضح المركز أنه من خلال الكشف عليها تبين أنها فاسدة ولا تصلح للاستهلاك ومخالفة للمواصفة رقم 730 لسنة 2009 الخاصة بالبصل، بالإضافة إلى ضبط كميات فاسدة أخرى في عدة أسواق شعبية.

كما صادر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بفرع درنة شحنات من البصل مصابة بالفطريات دخلت الأسواق الليبية بطريقة غير شرعية قادمة من مصر.

يُشار إلى أن إنتاج ليبيا من البصل يُقدر بنحو 235 ألف طن سنوياً وفق بيانات مركز البحوث الزراعية.