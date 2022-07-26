وسط أنباء عن طباعة عملة جديدة.. واشنطن قلقة إزاء تراجع توحيد المصرف المركزي

أعرب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جيفري ديلاورينتيس عن قلق واشنطن إزاء تراجع جهود توحيد المصرف المركزي في ليبيا وسط تقارير تفيد بطباعة عملة جديدة بفرع المنطقة الشرقية في الخارج.

وطالب ديلاورينتيس في كلمة له الإثنين أمام مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية بترك المصالح الشخصية جانبا وتنفيذ خطة تنتهي بانتخابات حرة ونزيهة، بما يتماشى مع خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي في جنيف.

وأشار ديلاورينتيس إلى أنّ التأخير في إجراء الانتخابات يخلق فرصًا للمناورات السياسية وسوء التقدير الذي يمكن أن يزيد من التوتر ويؤدي إلى العنف.

ولفت ديلاورينتيس إلى أن استخدام عائدات النفط والغاز لشراء الدعم من المليشيات والمرتزقة الأجانب يزيد من الوجود المسلح في المدن ويزعزع الاستقرار.

ودعا ممثل الولايات المتحدة المجتمع الدولي بضمان استئناف الإنتاج والمحافظة على نزاهة مؤسسة النفط كمؤسسة غير سياسية تدر الإيرادات بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة.