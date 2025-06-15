إجراءات مشددة وتنسيق واسع.. انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية بمختلف المناطق

انطلقت صباح اليوم الأحد، 15 يونيو 2025، امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في مختلف المناطق، للعام الدراسي 2024-2025، بإشراف وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

وبدأ طلاب القسم الأدبي أولى جلسات الامتحانات بأداء اختبار مادة “الإنشاء”، في حين تقدم طلاب القسم العلمي لاجتياز امتحان “التعبير”، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة تهدف إلى توفير بيئة ملائمة للطلبة وضمان نزاهة سير العملية الامتحانية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات تُجرى بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية، في ظل متابعة مباشرة من لجان مركزية ومحلية لضمان الانضباط وتوفير الدعم اللوجستي اللازم في كافة المراكز الامتحانية.

وتأتي امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024-2025 في ليبيا في ظل ظروف استثنائية يشهدها القطاع التعليمي، حيث تواصل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية جهودها لتأمين استقرار العملية التعليمية.