وسط اتهامات متبادلة.. تبادل قصف عنيف بين باكستان وأفغانستان

أفادت مصادر رسمية، اليوم الاثنين، بأن باكستان وأفغانستان تبادلتا قصفًا مدفعيًا كثيفًا على طول حدودهما المشتركة، في تصعيد جديد يأتي رغم إعلان وقف إطلاق النار مؤخرًا بمناسبة عيد الفطر.

وشهدت المناطق الحدودية مواجهات عنيفة استخدمت فيها المدفعية الثقيلة، حيث استهدفت الضربات مواقع داخل إقليم كونار الأفغاني، مقابل مناطق في باجور الباكستانية المحاذية للحدود، ما أعاد التوتر إلى واجهة المشهد الأمني بين البلدين.

وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان في كابول حمد الله فطرت، إن القصف الباكستاني أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 16 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن الأوضاع الإنسانية في المناطق الحدودية تشهد تدهورًا ملحوظًا نتيجة استمرار التصعيد.

في المقابل، نفت مصادر باكستانية استهداف أي مواقع مدنية، مؤكدة أن الجيش الباكستاني رد على قصف وصفته بالعنيف من الجانب الأفغاني، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الباكستاني حتى الآن.

ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان هدنة مؤقتة بين البلدين خلال عيد الفطر، استجابةً لمبادرات دبلوماسية قادتها السعودية وقطر وتركيا، غير أن إسلام آباد أعلنت إنهاء الهدنة الأسبوع الماضي، بينما لم تصدر كابول توضيحًا رسميًا بشأن استمرار التزامها بوقف إطلاق النار.

وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توترًا متصاعدًا منذ الشهر الماضي، في أعقاب واحدة من أعنف جولات الاشتباك بينهما خلال سنوات، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 400 شخص إثر غارة جوية باكستانية استهدفت مركزًا لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في العاصمة كابول.

وتتهم الحكومة الباكستانية حركة طالبان بدعم جماعات متشددة تنفذ هجمات داخل أراضيها، في حين تؤكد كابول أن هذه الاتهامات تعكس مشكلات داخلية في باكستان، ما يعمّق فجوة الخلاف ويزيد من تعقيد المشهد الأمني على الحدود المشتركة.

هذا وتشكل الحدود بين باكستان وأفغانستان واحدة من أكثر المناطق توترًا في جنوب آسيا، حيث تمتد عبر مناطق جبلية وعرة يصعب ضبطها أمنيًا، ما يجعلها ساحة متكررة للاشتباكات والتوترات السياسية والعسكرية.