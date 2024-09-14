وسط استمرار إغلاق الموانئ .. استمرار تراجع صادرات النفط الليبية

أعلنت وكالة بلومبرغ الأمريكية استمرار انخفاض صادرات النفط الخام الليبية مع استمرار إغلاق الموانئ النفطية.

وكشفت بلومبيرغ، في تقرير، أن الصادرات انخفضت إلى معدل شحنة واحدة تقريبا كل يومين أو ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بناقلة كل يوم أو يومين في بداية الشهر.

وصدرت ليبيا 314 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض من 468 ألف برميل من النفط الخام يوميا خلال الأيام الخمسة الأولى من الشهر، كما تظهر بيانات تتبع الناقلات.

وخلال الفترة الأخيرة، تم تحميل ثلاث ناقلات فقط عبر موانئ البلاد مقارنة بأربع في بداية الشهر، وفقا للمصدر ذاته.

يشار إلى أن الحكومة المُكلفة من مجلس النواب كانت قد أعلنت في 26 أغسطس الماضي، إغلاق جميع حقول النفط.