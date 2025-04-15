وسط استمرار التصعيد مع أمريكا.. الصين توقف شراء طائرات «بوينغ»

منعت السلطات الصينية “شركات الطيران المحلية من شراء طائرات “بوينغ” والمعدات وقطع الغيار المرتبطة بها”، في إطار تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقرير صادر عن وكالة “بلومبرغ”، “فإن الصين قد أمرت شركات الطيران التابعة لها بوقف قبول طائرات “بوينغ” الجديدة كجزء من هذه الحملة الاقتصادية، كما نصحتها بالتوقف عن شراء المعدات وقطع الغيار من الشركات الأمريكية”.

وبحسب الوكالة، “تعتبر هذه الخطوة ذات تأثير كبير على عمليات شركة “بوينغ”، حيث كانت الشركة بصدد تزويد الأساطيل الصينية بحوالي 12 طائرة “بوينغ 737 ماكس”، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الحظر سيشمل هذه الطائرات أم لا”.

في سياق متصل، “تدرس الحكومة الصينية إمكانية تقديم دعم لشركات الطيران المحلية التي تستأجر طائرات “بوينغ”، لمساعدتها في تحمل التكاليف المتزايدة الناتجة عن هذه الإجراءات”.

هذا “وكان من المقرر أن تستلم “جوانياو” طائرة “787-9 دريملاينر”، التي تُقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار، من الشركة المصنعة الأمريكية في غضون ثلاثة أسابيع، لكنها ستتأجل الآن بسبب تعريفات الرئيس دونالد ترمب على الصين”.

وبالنسبة لشركة “جوانياو” ومقرها شنغهاي، “فإن التأجيل يخاطر بتأخير توسعها الدولي. كانت شركة الطيران تخطط لزيادة رحلاتها إلى أوروبا، بما في ذلك بروكسل وأثينا، ابتداءً من الصيف، وكانت هذه الخطوط الإضافية تعتمد على تسليم طائرات “بوينغ” طويلة المدى، وتمتلك “جوانياو” أسطولاً يضم أكثر من 100 طائرة، معظمها طائرات “إيرباص” ذات الممر الواحد وتسع طائرات “بوينغ 787″، وفق موقع اقتصاد الشرق.