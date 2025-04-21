وسط استمرار اندلاع الحرائق.. بلدية الأصابعة تصدر بياناً بآخر التطورات

أعلنت بلدية الأصابعة أن “فرق السلامة الوطنية، و قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان، وفرقة الدعم والإسناد التابعة لهيئة السلامة الوطنية، تنفيذ عمليات الإطفاء والإنقاذ في ظل استمرار اندلاع الحرائق”.

وأوضحت البلدية في بيانها اليومي أن “مكتب الإسعاف والطوارئ بالأصابعة، بالتعاون مع مكتب الهلال الأحمر فرع الأصابعة، يواصل تقديم الرعاية الطبية والإسعافات الأولية للمصابين في مواقع الحرائق، إضافة إلى نقل الحالات التي تستدعي رعاية خاصة إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم”.

ونشرت البلدية “إحصائيات يوم الأحد الموافق لـ 20 أبريل: عدد المنازل المتضررة من الحرائق: 5 منازل (منها منزل واحد تتعرض للضرر للمرة الأولى)، عدد حالات الاختناق: 12 حالة اختناق منها حالتين من عناصر السلامة الوطنية، إضافة إلى عدد من الحرائق البسيطة تمكّن المواطنون من السيطرة عليها دون تدخل سيارات الإطفاء، ما يعكس يقظتهم وسرعة استجابتهم”.

كما نشرت البلدية “احصائيات عامة للأضرار: عدد المنازل المتضررة منذ بداية الازمة وحتي اليوم: (231) منزل، عدد السيارات المتضررة منذ بداية الازمة والي اليوم: (5 ) سيارات”.

